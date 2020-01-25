На Окружной внедорожник вмял легковушку в столб. ФОТО

В Пензе на улице Окружной ночью 25 января произошла авария. Об этом стало известно из Сети.

Очевидец опубликовал фото с места происшествия в группе соцсети «ВКонтакте». Пост в сообществе появился в восемь часов утра, однако пользователи в комментариях отметили, что видели эту аварию ночью.

«В час ночи домой ехала, куча сотрудников ГИБДД было. Думала, что план-перехват какой-то, а

Это ДТП», — написала Анна.

Судя по кадрам, столкнулись Lada и Toyota Land Cruiser. У внедорожника разворотило переднюю часть и вон, в свою очередь, прижал легковушку к столбу. В результате машину сдавило с двух сторон, помяв оба бока.

Официальной информации о случившемся нет.

Сотрудники Госавтоинспекции просят пензенцев соблюдать правила дорожного движения и не превышать максимально разрешенную скорость. Также необходимо не забывать о дистанции и боковом интервале. В зимнее время инспекторы рекомендуют водителям не совершать резких маневров, чтобы избежать заноса.