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На Окружной внедорожник вмял легковушку в столб. ФОТО

25 января в 09:24 644 просмотра

В Пензе на улице Окружной ночью 25 января произошла авария. Об этом стало известно из Сети.

Очевидец опубликовал фото с места происшествия в группе соцсети «ВКонтакте». Пост в сообществе появился в восемь часов утра, однако пользователи в комментариях отметили, что видели эту аварию ночью.

«В час ночи домой ехала, куча сотрудников ГИБДД было. Думала, что план-перехват какой-то, а
Это ДТП», — написала Анна.

Судя по кадрам, столкнулись Lada и Toyota Land Cruiser. У внедорожника разворотило переднюю часть и вон, в свою очередь, прижал легковушку к столбу. В результате машину сдавило с двух сторон, помяв оба бока.

Официальной информации о случившемся нет.

Сотрудники Госавтоинспекции просят пензенцев соблюдать правила дорожного движения и не превышать максимально разрешенную скорость. Также необходимо не забывать о дистанции и боковом интервале. В зимнее время инспекторы рекомендуют водителям не совершать резких маневров, чтобы избежать заноса.

Фотография: скриншот - https://vk.com/penza_live

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