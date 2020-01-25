Губернатор поздравил пензенских студентов с праздником

«Студенческие годы по праву можно считать одним из самых значимых периодов в жизни. Это чудесная пора молодости, любви

и дружбы, время новых открытий, смелых планов и начинаний.

Молодежь — наш важнейший кадровый, интеллектуальный и творческий ресурс, мы возлагаем на вас большие надежды. Широко образованная, духовно богатая молодая смена, обладающая активной гражданской позицией, креативная, целеустремленная и энергичная — залог дальнейшего динамичного развития страны.

С гордостью могу отметить, что многие пензенские студенты — авторы перспективных социальных и научно-производственных проектов, организаторы крупных областных мероприятий, участники всероссийских молодежных строек, победители престижных спортивных и профессиональных соревнований.

Сегодня на первый план выходят масштабные стратегические задачи — создание инновационной экономики, внедрение современных эффективных технологий, реализация процессов импортозамещения. Успешно решить такие ответственные задачи непросто, но искренне верю, что вам это вполне по силам. Главное — это вера в себя, в свои возможности», — говорится в поздравлении.

Глава региона пожелал студентам крепкого здоровья, благополучия, счастья, удачи во всех делах и начинаниях, сообщили в пресс-центре регионального правительства.