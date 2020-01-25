В России предложили ввести «кредитную амнистию»

Он отметил, что по итогам прошлого года долги населения по кредитам составили 1,7 триллиона рублей.

«Мы неоднократно говорили о необходимости запретить микрофинансовые организации, ликвидировать коллекторские агентства, которые бандитскими методами вышибают эти долги у людей. И мы считаем, что вообще можно провести «кредитную амнистию», — сказал депутат.

Тема списания кредитных долгов также поднималась и в Госдуме во время утверждения кандидатуры Михаила Мишустина на пост премьер-министра. Он отметил, что списание долгов приведет к банкротствам банков и люди все равно потеряют деньги.