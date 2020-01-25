Пензенский завод «Бетониум» закупил уникальное для региона оборудование
В Пензе открылась выставка творческой группы «Плакат»
Иван Белозерцев 23 января осмотрел ход строительства цирка
Экскурсия по зданию пензенского правительства для студентов
Наши новости
В России накопительные пенсии могут обложить налогами
Стал известен предположительный источник заражения коронавирусом
В России снизились темпы убыли населения
Путин назначил Мединского и Орешкина своими помощниками
ВОЗ призвала все страны мира начать борьбу с коронавирусом
Топилин возглавил Пенсионный фонд, а Скворцова — ФМБА
В России на 10% подорожает аренда жилья
СовФед поддержал идею поднять оклады учителям
Российским дачникам придется платить налоги
В России многодетные родители смогут раньше выходить на пенсию

В России предложили ввести «кредитную амнистию»

25 января в 10:36 416 просмотров

Депутат Сергей Миронов предложил провести «кредитную амнистию», сообщает РИА Новости.

Он отметил, что по итогам прошлого года долги населения по кредитам составили 1,7 триллиона рублей.

«Мы неоднократно говорили о необходимости запретить микрофинансовые организации, ликвидировать коллекторские агентства, которые бандитскими методами вышибают эти долги у людей. И мы считаем, что вообще можно провести «кредитную амнистию», — сказал депутат.

Тема списания кредитных долгов также поднималась и в Госдуме во время утверждения кандидатуры Михаила Мишустина на пост премьер-министра. Он отметил, что списание долгов приведет к банкротствам банков и люди все равно потеряют деньги.


Социальные комментарии Cackle
Закрыть (Esc)
Спецпроекты
Еще...