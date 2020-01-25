В стране 25 января отмечают День российского студенчества и Татьянин день. Министр образования региона Александр Воронков поздравил пензенцев с этими праздниками.

«Студенчество — это, пожалуй, самый важный период в жизни молодых людей. Именно в студенческие годы закладывается фундамент для профессиональных успехов, формируются жизненные ориентиры, появляются лучшие друзья.

Дорогие студенты! Перед вами сегодня открыты все дороги. Уверен, что вы сможете использовать для реализации своих способностей и талантов все возможности, обязательно добьетесь успеха.

Будущее Сурского края напрямую зависит от вас. Уверен, что вы внесете достойный вклад в развитие и процветание региона», — говорится в поздравлении.

Александр Воронков пожелал студентам, чтобы достижения в учебе стали первыми шагами на пути к успешной карьере и большим победам, сообщили в пресс-службе регионального минобра.

«Желаю реализации намеченных планов, успехов в учебе, творчестве, спорте; а прекрасным Татьянам — красоты, женственности и счастья», — добавил министр.