«Такого еще не было». Пензенский маршручтчик совершил странный маневр

В Пензе на Западной поляне водитель маршрутки решил объехать машины необычным способом. Происходящее попало в объектив регистратора автолюбителя.

Ролик мужчина запостил в группе соцсети «ВКонтакте». Он пояснил, что действия разворачивались утром 24 января.

«Главный герой — маршрутка № 33», — добавил автор поста.

Судя по кадрам, на светофоре горит «красный» и все машины ждут разрешающего сигнала, чтобы тронуться, но в это время, микроавтобус прямо из «кармана», расположенного возле остановки, выезжает на тротуар. Далее он, минуя автомобили и светофор, начинает поворачивать права, двигаясь в сторону дороги.

«Такого еще не было. Это автохам 80 уровня», — написал Алексей.

«Женщина сзади шла, наверное, испугалась сильно», — предположил подписчик с ником Lost.

«Я, конечно, знал, что маршрутчики творят грязь на дорогах, но чтобы такую… Первый раз вижу», — удивился Ефим.

«Нужно запись в ГИБДД предъявить, наказывать таких надо, причем по всем пунктам закона», — подытожил Михаил.

Напомним, за езду по тротуарам водителям может грозить штраф — 2000 рублей. Инспекторы просят пензенцев соблюдать правила дорожного движения, скоростной режим и дистанцию. Также необходимо не совершать резких маневров, чтобы машина не попала в занос.