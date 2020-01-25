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Губернатор предложил всем желающим нести караул у Вечного огня

25 января в 13:28 290 просмотров

Губернатор пензенской области Иван Белозерцев 25 января в драмтеатре встретился с талантливой молодежью региона.

«Я очень ценю, что в нашем регионе много молодых людей, которые проявляют старания в учебе, являются победителями олимпиад и конкурсов. У нас много молодых людей занимается спортом, общественной деятельностью. Это способствует развитию личности, в этом нет никаких сомнений. Вы показываете пример другой молодежи. Я горжусь вашими достижениями, это огромный труд. Учеба — это огромный, тяжелый труд, нужно постоянно совершенствоваться, чтобы добиться результатов. Многие из вас не раз отмечались на различных молодежных мероприятиях», — отметил Иван Белозерцев.

Губернатор напомнил присутствующим, что в 2020 году в стране отмечают 75-летие Победы в Великой Отечественной войне. Участников войны в регионе осталось меньше 600.

«Мы должны эту дату встретить достойно, чтобы молодежь знала о великом подвиге нашего народа, пензенцев. Нужно помнить о тех, кто не вернулся. Более 200 человек были удостоены звания Героя Советского Союза. Прошу вас тоже к этой работе подключиться. Мы погружаем молодежь в проекты, посвященные 75-летию Победы. Мы должны гордиться тем, что мы из Пензы и всеми, кто прославил наш регион. Я внес предложение и нашел поддержку в ЗакСобрании, у общественности, чтобы с конца февраля у Вечного огня могли нести почетный караул не только лучшие школьники и студенты, но все, кто пожелает. Надо будет обратиться с просьбой на сайт минобра», — поделился глава региона.

Иван Белозерцев также рассказал ребятам о послании президента Владимира Путина Федеральному Собранию. Он отметил, что глава государства определил важные задачи, например, поручения по поддержке материнства и детства.

«Заложены дополнительные меры социальной поддержки при рождении первого, второго и третьего ребенка. У меня нет сомнений в том, что они будут способствовать улучшению демографической ситуации. Сейчас молодежь начинает делать карьеру, время уходит. Кто уделил внимание созданию семьи, у того уже дети в первый класс пошли, а кто-то еще только карьеру строит. Дети — это очень важно, они всегда тебя будут поддерживать. Поэтому нам очень важно, чтобы они рождались», — сказал губернатор.

По итогу встречи Иван Белозерцев поздравил молодежь с праздником.

«Я горжусь вами, я знаю, что ваши родители гордятся, бабушки и дедушки. Вы — молодцы. Буду помогать, буду поддерживать одаренную молодежь Пензенской области, будем вместе с вами работать с теми, кому нужно улучшить результаты в учебе. Мы будем создавать условия, чтобы люди были заняты, ремонтировать и строить новую школу», — подытожил глава региона.

Зампред областного ЗакСобрания Владимир Полукаров отметил, что за талантливой молодежью — великое будущее. Кроме того, он пообещал поддерживать молодежь и следить за любыми инициативами.


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