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Белозерцев: Будем увеличивать количество бюджетных мест в вузах

25 января в 14:10 246 просмотров

В Пензе 25 января состоялась встреча талантливой молодежи с губернатором Иваном Белозерцевым. Студенты смогли задать интересующие их вопросы.

Один из вопросов касался бюджетных мест в вузах. Студентка четвертого курса ПГУ Кристина Харитонова отметила, что молодые люди все чаще уезжают из Пензы, так как в местных университетах нет бюджетных мест на магистратуру.

«Имеет место такая ситуация, люди едут в Москву, потому что там другая зарплата, это лежит в основе, в первую очередь. Хотя Пензенская область по количеству объектов спорта и культуры на одного человека не уступит другим регионам. Созданы хорошие условия, мы продолжаем эту работу. Но стоит задача повышения зарплат на предприятиях, в бизнесе. Мы заключили соглашение с предприятиями в этой связи. Президент ставит такую задачу, чтобы люди оставались в регионе. Для работников сферы здравоохранения количество бюджетных мест будут увеличивать. Наша главная задача — обеспечивать бюджетными местами. Мы в этом году на подготовку учителей физкультуры и спорта изыщем программу, для врачей и учителей сельской местности выделяются средства на приобретение жилья», — ответил Иван Белозерцев.

Предложила губернатору проводить встречи с молодежью чаще, но в формате круглого стола. Иван Белозерцев отметил, что такое мероприятие можно будет организовать уже в феврале или марте.


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