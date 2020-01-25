Пензенский завод «Бетониум» закупил уникальное для региона оборудование
В Пензе открылась выставка творческой группы «Плакат»
Иван Белозерцев 23 января осмотрел ход строительства цирка
Экскурсия по зданию пензенского правительства для студентов
Наши новости
На Окружной внедорожник вмял легковушку в столб. ФОТО
В Пензе разыскивают очевидцев ДТП на ул. Измайлова и Терновского
Неподалеку от Городища фура перекрыла дорогу
В Кузнецке фура насмерть сбила мужчину
В центре Пензы разбились 4 машины
На «пьяной дороге» в Пензе погиб молодой мужчина
В ГИБДД сообщили подробности страшного ДТП под Никольском
Пензенец сообщил о смертельном ДТП неподалеку от Никольска
На «пьяной дороге» в жутком ДТП погиб мужчина — соцсети
Пензенцев предупредили о пробке в центре города

Пензячка ищет свидетелей аварии, которая произошла на ул. Гагарина

25 января в 14:59 180 просмотров

В Пензе на перекрестке улиц Гагарина и Байдукова 25 января произошла авария. Об этом стало известно из Сети.

Девушка опубликовала фото в группе соцсети «ВКонтакте». Он рассказала, что машина врезалась в ее авто примерно в 10:10 и уехала с места ДТП.

«Ориентировано — серебристый седан», — добавила автор поста.

Теперь пензячка ищет свидетелей аварии. Официальной информации о случившемся нет. Подробности можно узнать здесь.

Инспекторы просят водителей управлять автомобилями по правилам дорожного движения. Также не стоит забывать про дистанцию и боковой интервал. Сотрудники ГИБДД также рекомендуют автолюбителям не совершать резких маневров, чтобы машина не попала в занос.

Фотография: скриншот - https://vk.com/sova_penza

Социальные комментарии Cackle
Закрыть (Esc)
Спецпроекты
Еще...