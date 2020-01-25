Пензячка ищет свидетелей аварии, которая произошла на ул. Гагарина

В Пензе на перекрестке улиц Гагарина и Байдукова 25 января произошла авария. Об этом стало известно из Сети.

Девушка опубликовала фото в группе соцсети «ВКонтакте». Он рассказала, что машина врезалась в ее авто примерно в 10:10 и уехала с места ДТП.

«Ориентировано — серебристый седан», — добавила автор поста.

Теперь пензячка ищет свидетелей аварии. Официальной информации о случившемся нет. Подробности можно узнать здесь.

Инспекторы просят водителей управлять автомобилями по правилам дорожного движения. Также не стоит забывать про дистанцию и боковой интервал. Сотрудники ГИБДД также рекомендуют автолюбителям не совершать резких маневров, чтобы машина не попала в занос.