Стал известен предположительный источник заражения коронавирусом

Ученые из Китая провели генетический анализ коронавируса и выяснили, кто мог стать источником заражения, сообщает телеканал «360» со ссылкой на Journal of Medical Virology.

К человеку коронавирус из Китая попал от змей, считают ученые. Вирусный белок в организме рептилий мутировал, обеспечив возможность заражения. Полученные результаты подтверждают и ранее сделанное предположение об источнике вируса. Он мог находиться среди продуктов на оптовом рынке в Ухане — в ленточном крайте и кобрах. Этих змей продавали в Ухане. В природе они часто охотятся на летучих мышей.

Чтобы подтвердить гипотезу, нужно взять образцы ДНК у животных с рынка и сравнить их с генетическим материалом диких змей и летучих мышей. Поскольку после вспышки заболевания торговые ряды в Ухане продезинфицировали и закрыли, отследить источник нового вируса пока сложно.