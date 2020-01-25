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Стал известен предположительный источник заражения коронавирусом

25 января в 15:27 158 просмотров

Ученые из Китая провели генетический анализ коронавируса и выяснили, кто мог стать источником заражения, сообщает телеканал «360» со ссылкой на Journal of Medical Virology.

К человеку коронавирус из Китая попал от змей, считают ученые. Вирусный белок в организме рептилий мутировал, обеспечив возможность заражения. Полученные результаты подтверждают и ранее сделанное предположение об источнике вируса. Он мог находиться среди продуктов на оптовом рынке в Ухане — в ленточном крайте и кобрах. Этих змей продавали в Ухане. В природе они часто охотятся на летучих мышей.

Чтобы подтвердить гипотезу, нужно взять образцы ДНК у животных с рынка и сравнить их с генетическим материалом диких змей и летучих мышей. Поскольку после вспышки заболевания торговые ряды в Ухане продезинфицировали и закрыли, отследить источник нового вируса пока сложно.


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