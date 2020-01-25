Губернатор наградил пензенских студентов за высокие достижения

«В университетах Пензенской области созданы условия для получения достойного образования, улучшается материальная, учебная база, преподавательский состав тоже. Приходят молодые, креативные, грамотные, нам это сегодня необходимо. Без этого невозможно успешно развивать экономику, социальную сферу и другие направления. В течение февраля-марта постараюсь быть и в колледжах, чтобы встретиться с вами, обсудить насущные вопросы, что бы я мог вместе с Минобром сделать для вас. Желаю вам трудолюбия, таланта, тогда успех у вас будет в учебе и в вашей жизни. Студенческая пора — пора любви, найдите своих любимых, создавайте семьи. Это нормально. Главное — чтобы были любовь, взаимопонимание, чтобы сессии сдавали вовремя и на «отлично». Пусть все будет хорошо. С праздником вас!» — сказал Иван Белозерцев.

Зампред областного ЗакСобрания Владимир Полукаров добавил, что студенты Пензенской области — самые лучшие.

Особенно отличившимся молодым людям вручили благодарственные письма за высокие достижения и большой вклад за реализацию молодежных инициатив. Итогом встречи стал концерт, посвященный Дню российского студенчества.