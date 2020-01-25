В России накопительные пенсии могут обложить налогами

Отмечается, что совершенствованием законопроекта о гарантированном пенсионном плане (ГПП) заняты в Минфине и Центробанке. Вступившим в ГПП предлагают получать деньги двумя путями. Либо это будут многолетние запланированные выплаты, либо всю накопленную сумму позволят забрать сразу. Для последнего как раз и предусмотрена уплата НДФЛ. Подобная мера является своеобразным ограничителем. Она направлена на получение людьми прибавки к основной пенсии и препятствует получению всей суммы, которую можно быстро потратить.
Эксперты настроены скептически. Они считают, что по факту налогами обложат не только полученный доход, но и взносы. В Минфине сейчас рассматривают вариант пониженной платы за выход из системы ГПП. Необходимо определиться, будут ли взимать НДФЛ со всей суммы в системе ГПП, которую забирает человек, или исключительно с инвестиционного дохода.