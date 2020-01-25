В России накопительные пенсии могут обложить налогами

В России разрабатывают новый вариант накопительной пенсионной системы. Если ее участники захотят забрать всю сумму накоплений сразу, им придется заплатить налог, сообщает телеканал «360» со ссылкой на «Известия».

Отмечается, что совершенствованием законопроекта о гарантированном пенсионном плане (ГПП) заняты в Минфине и Центробанке. Вступившим в ГПП предлагают получать деньги двумя путями. Либо это будут многолетние запланированные выплаты, либо всю накопленную сумму позволят забрать сразу. Для последнего как раз и предусмотрена уплата НДФЛ. Подобная мера является своеобразным ограничителем. Она направлена на получение людьми прибавки к основной пенсии и препятствует получению всей суммы, которую можно быстро потратить.

Эксперты настроены скептически. Они считают, что по факту налогами обложат не только полученный доход, но и взносы. В Минфине сейчас рассматривают вариант пониженной платы за выход из системы ГПП. Необходимо определиться, будут ли взимать НДФЛ со всей суммы в системе ГПП, которую забирает человек, или исключительно с инвестиционного дохода.