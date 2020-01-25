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Лидин: Студенческие годы — время ярких событий

25 января в 16:59 246 просмотров

Председатель областного ЗакСобрания Валерий Лидин 25 января поздравил пензенцев с Днем российского студенчества.

«Студенческие годы — время ярких событий, творческих дерзаний, поисков и открытий. Это период познания себя, интересных планов и самоутверждения, основа будущих профессиональных и жизненных побед.

Лучших пензенских студентов отличают активная гражданская позиция, принципиальность, упорство в достижении цели, стремление изменить жизнь к лучшему. Мы по праву гордимся свершениями нашей учащейся молодежи в науке, спорте, общественной деятельности. Вы — реальный интеллектуальный и творческий потенциал Пензенской области, ее будущее.

Сегодня поддержке студентов уделяется особое внимание на самом высоком государственном уровне — увеличивается количество бюджетных мест в вузах, сформирована система грантов, содействие оказывается студенческим семьям, принимаются все меры для того, чтобы выпускники оставались на малой Родине, трудились во благо Сурского края», — говорится в поздравлении.

Валерий Лидин пожелал студентам реализовать свои таланты, состояться в профессии, добиться успеха в жизни, а также здоровья, счастья и любви, сообщили в пресс-службе регионального ЗакСобра.


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