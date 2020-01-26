Глава администрации Никольского района: Нацпроекты воодушевляют нас

«Задача любого уровня власти — создание комфортных условий проживании. Нацпроекты, инициированные президентом РФ, здорово нам в этом помогают. Если смотреть статистику, то Никольский район в 21 позиции программ и подпрограмм нацпроектов. Проблемы на местах хорошо слышат на всех уровнях власти. Проблемные точки получают поддержку, финансирование через регион.

Большая работа проводится по созданию комфортной городской среды. В частности, мы работаем над благоустройством парка в Никольске третий год. Мы работаем над благоустройством парка третий год. Мы являемся участниками проекта «Демография», «Спорт — норма жизни». Реализуем проекты в сфере образования, культуры, здравоохранения. Благодаря тем изменениям, который происходят видно совершенно другое отношение к власти со стороны населения, доверие.

Нацпроекты воодушевляют нас. В этом году мы будем продолжать работу над благоустройством Никольска, участвовать в программе комплексного развития сельских территорий: будет идти работа на освещением, ремонтом дорог».