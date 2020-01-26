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Врач Юрий Беленков рассказал о причинах отрыва тромба у молодых людей

26 января в 14:34 350 просмотров

Академик РАН, директор клиники госпитальной терапии имени А. А. Остроумова Юрий Беленков рассказал, что причиной отрыва тромба у девушек может стать варикозное расширение вен, у молодых людей — мерцательная аритмия.

Чаще всего отрыв тромба в молодом возрасте случается у женщин, пишет портал «360» со ссылкой на интервью академика газете «Взгляд». Издание упомянуло трагедию, которая произошла с пензенской актрисой Мариной Рузавиной, педагогом-хореографом театра эстрады «Провинция». 26-летняя девушка скончалась из-за оторвавшегося тромба.

Также причиной отрыва тромба также может стать генетическое заболевание крови, сопровождающееся повышенным тромбообразованием.

«Чтобы себя обезопасить, нужно просто проходить обследования. Если вы видите, что у вас отекает одна нога, расширены вены — сходите к врачу, чтобы сделать ультразвук периферических поверхностей глубоких вен, чтобы узнать, нет ли тромба. В конце концов даже в самых тяжелых случаях ставится кава-фильтр, который препятствует прохождению тромба», — отмечает врач.

При отсутствии симптомов девушкам стоит пройти обследование перед началом беременности, если по женской линии встречается варикозное расширение вен.


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