Пензячка с больным ребенком не могла выйти из дома из-за затянувшегося ремонта подъезда

Жительница Пензы с ребенком оказалась заложницей дома на ул. Ударной, 39. В многоэтажке делали ремонт, поэтому жильцам пришлось выходить чрез запасную дверь, вынести через нее санки она не может.

«Сделали ремонт фасада таким образом, что все разрушенные кирпичи переложили новыми, сетку и цемент сделали частично в связи с погодными условиями (работы проводились в конце октября и ноябре). Все это время дверь в подъезд была закрыта, крыльцо обнесено железным забором, и мы выходили через запасной выход с торца дома. Сейчас забор убрали, но мусор, который за ним, так и остался на месте. Да и дверь не открыли. У моего ребенка ДЦП, не ходит самостоятельно. Пока не было снега, гулять выходили с коляской. А сейчас можно только на санках. У меня нет физической возможности их вытащить через наш проход. Поэтому мы сидим дома и не ходим ни гулять, ни в детский сад, ни в больницу. Прошу помочь в решении этой проблемы», — написала она в «Жалобную книгу» информационного агентства.

На обращение поступил ответ за подписью начальника городского УЖКХ Александра Утина. Он сообщил, что, по информации управляющей компании, мусор убрали, вход в подъезд открыли. В подтверждение этих слов прислали в редакцию фото.

Только почему все эти работы нельзя было сделать сразу, чтобы жильцы не страдали?