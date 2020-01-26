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Синоптики центра «Фобос» обещают теплый февраль

26 января в 09:02 166 просмотров

На сайте центра «Фобос» появился прогноз на предстоящий февраль. По данным синоптиков, следующий месяц также не станет аномально холодным, наоборот, сильные морозы ждут только северо-восток России.

На большей части страны будет не по сезону теплая погода: на два-четыре градуса выше нормы, пишет РИА Новости со ссылкой на сайт.

«А вот в средних широтах Сибири и на западе Русской равнины отклонения будут ещё больше. Например, в столице месяц стартует небольшим похолоданием, но затем опять вернутся оттепели, и температурный режим войдет в климатические рамки конца марта. Более-менее зимняя погода возможна лишь в середине февраля, но и в этот период показания термометров будут немного выше нормы. А вот завершится зима очередным мощным потеплением», — отмечают сотрудники центра.


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