Синоптики центра «Фобос» обещают теплый февраль

На сайте центра «Фобос» появился прогноз на предстоящий февраль. По данным синоптиков, следующий месяц также не станет аномально холодным, наоборот, сильные морозы ждут только северо-восток России.

На большей части страны будет не по сезону теплая погода: на два-четыре градуса выше нормы, пишет РИА Новости со ссылкой на сайт.

«А вот в средних широтах Сибири и на западе Русской равнины отклонения будут ещё больше. Например, в столице месяц стартует небольшим похолоданием, но затем опять вернутся оттепели, и температурный режим войдет в климатические рамки конца марта. Более-менее зимняя погода возможна лишь в середине февраля, но и в этот период показания термометров будут немного выше нормы. А вот завершится зима очередным мощным потеплением», — отмечают сотрудники центра.