Госдума разрешила направлять маткапитал на переделку дачного домика в жилой (видео)

Госдума расширила возможности использования средств материнского капитала. Деньги от государства семьи теперь смогут потратить на строительство или реконструкцию жилого дома на садовом земельном участке. Соответствующий законопроект депутаты приняли в первом чтении.

Речь идет об объектах индивидуального жилищного строительства. То есть на возведение садового домика маткапитал потратить нельзя. Однако деньги можно использовать на переделку дачного домика в жилой. Кроме того, средствами маткапитала можно расплатиться за работы по подведению к жилому дому инженерных коммуникаций, сообщает «Экспресс».

«В садоводческих товариществах живут семьями. Это очень хорошо, у нас же будет решаться жилищная проблема. У нас земля в садоводческих товариществах не такая дорогая, и, я думаю, это очень будет хорошо», — отметила Елена Храмцова, председатель регионального отделения «Союза садоводов России».

С 1 января 2019 года вступил в силу закон, разрешающий строительство жилого дома на садовом участке. Также президент Владимир Путин продлил программу по выплате материнского капитала до конца 2026 года, а также внес изменения. Он предложил повысить размер маткапитала при рождении в семье второго ребенка до 616 тысяч рублей, а также выплачивать его при рождении первенца.