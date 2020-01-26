Житель Пензы возмущен высадкой пассажиров автобуса № 66 не на остановке

Житель Пензы обратился в « Жалобную книгу », чтобы сообщить о высадке пассажиров автобусом № 66 на «круге».

«Не раз попадаю, что автобусы (маршрут № 66 «Аэропорт-Арбековская застава»), не доезжая до конечной остановки, высаживают людей на круге для разворота. Высадка пассажиров там не предусмотрена: пешеходных тротуаров нет, а до них идти приходится вдоль проезжей части. На улице — зима и скользко, что очень опасно. Ладно еще взрослые дойдут, а дети? Как говорят водители, они выбиваются из графика. Прошу принять меры», — написал автор обращения.

Свою жалобу он сопроводил скриншотом с карты, на котором отметил место высадки пассажиров.

Чтобы разобраться в ситуации и выяснить, действительно ли автобусы высаживают пассажиров в этом месте, редакция сделала официальный запрос в администрацию Пензы. За ходом рассмотрения обращения можно следить онлайн в «Жалобной книге».