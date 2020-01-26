В Пензе перекроют дорогу у памятника «Героям блокадного Ленинграда»

В Пензе в понедельник, 27 января, временно перекроют дорогу у памятника «Героям блокадного Ленинграда» на Западной поляне. Изменения связаны с проведением памятного митинга.

Дорога будет перекрыта на участке от улицы Мира до улицы Ленинградской. Проезд будет закрыт с 10:30 до 12:30. Общественного транспорта этот запрет не коснется. По всей стране сегодня отметят 76-ую годовщину полного снятия блокады Ленинграда. Фашисты осаждали город почти 900 дней — с 8-го сентября 1941-го по 27-е января 1944-го года.

В Пензе у памятника «Героям блокадного Ленинграда» встретятся ветераны, представители власти, общественности и молодежь. Сейчас в Пензе осталось 44 жителя блокадного Ленинграда. А всего в регионе их 76, сообщает «Экспресс».

Возрастные ограничения — 0+.