В Пензенской области произошло два крупных пожара

В Пензенской области произошло два крупных пожарах. О ЧП сообщило региональное управление МЧС.

По данным ведомства, утром 25 января в Пачелме на ул. Чкалова сгорел дом. На пепелище обнаружили тело хозяина дома 53 лет.

Ночью 24 января в селе Новая Пятина Нижнеломовского района загорелся склад. Прогорела стена, закоптились стены.

Причины этих пожаров и размеры материального ущерба пока не известны. МЧС просит жителей регионе быть осторожными с бытовыми приборами и отопительными системами. Нельзя оставлять без присмотра электроприборы, включенные в розетку. Также запрещено курить в постели, бросать непотушенные окурки в комнатах и помещениях.

