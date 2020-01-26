Президент поручил ускорить рассмотрение заявок на маткапитал

Глава государства поручил правительству РФ внести изменения в законодательство, которые позволят ускорить рассмотрение заявлений на получение маткапитала.

Положительные изменения также должна принести онлайн-работа территориальных органов Пенсионного фонда. Поручение нужно выполнить до 31 июля 2020 года, пишет портал «360».

Напомним, в послании Федеральному Собранию Владимир Путин большое внимание уделил социальной поддержке граждан. Президент предложил выдавать материнский капитал детям при рождении первого ребенка.

На первого ребенка будут выплачивать 466 617 рублей, на второго ребенка — 616 617 рублей. Изменения будут действовать с 1 января 2020 года.