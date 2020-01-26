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В Мокшане пенсионер забрал из магазина терминал сбора данных

26 января в 12:06 166 просмотров

В поселке Мокшан Пензенской области полицейские возбудили уголовное дело по факту кражи из магазина в Саранском переулке.

По данным пресс-службы регионального УМВД, из магазина пропал терминал сбора данных о товарах. Стражи порядка выяснили, что к краже может быть причастен пенсионер. Он признался в содеянном.

Мужчине может грозить до двух лет тюрьмы.

«Помните, что почти все магазины и торговые центры оборудованы системами видеонаблюдения, которые позволяют быстро и оперативно установить лиц, совершивших противоправные действия. Если же вы стали очевидцем преступления, сразу же сообщите об этом в полицию по телефону 02», — отмечают в пресс-службе УМВД.


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