В Пензе воспитанники спортшколы продолжат заниматься на «Первомайском» (видео)

Воспитанники спортивной школы № 8 продолжат заниматься на новом искусственном газоне стадиона «Первомайский» города Пензы. Об этом стало известно по итогам встречи главы администрации Пензы Андрея Лузгина с родителями юных футболистов. Ранее появилась информация, что поле могут передать Центру спортивной подготовки, однако все решили оставить как есть.

Несмотря на вечерний снегопад, тренировку никто не отменяет. На новом поле с подогревом, которое появилось на стадионе «Первомайский», занимаются десятки мальчишек. Это лишь малая часть воспитанников спортивной школы номер восемь. В ней — порядка 600 человек. Юные футболисты сразу отметили преимущества нового газона.

С учетом качества искусственного газона, новость о том, что поле у спортшколы могут забрать, стала еще более неприятной. Его планировали передать в распоряжение Центра спортивной подготовки. На борьбу за спортивное будущее мальчишек вышли их родители и тренеры. Еще до нового года они собрали сотни подписей под просьбой оставить все, как есть.



«Сами по себе в один момент большинство родителей решили написать в соцсетях губернатору, министру спорта и мэру города. Как раз мы попали в такой момент, когда губернатор совещание вел и только тогда нас услышали», — рассказал Андрей Бобров, отец воспитанника спортивной школы № 8 г. Пензы.

Письма родителей до губернатора дошли. На одном из последних совещаний он коснулся этой темы. Глава региона поручил городским властям и министерству физической культуры и спорта решить вопрос в кратчайшие сроки.

«Стадион будет в областной собственности, как он и был. Мы его отремонтировали. Дети там должны заниматься. Будет все по закону. Дети не пострадают. Для детей мы это отремонтировали», — сказал Иван Белозерцев, губернатор Пензенской области.

Позднее с родителями юных футболистов и тренерами встретился глава администрации Пензы Андрей Лузгин. Он пообещал, что поле останется в распоряжении спортивной школы № 8. Взрослых такой исход вполне устроил.

«Мы считаем, что встреча прошла результативно. Мы были выслушаны. Нам пообещали, что весь тренировочный процесс детей останется на прежних условиях. Дети будут беспрепятственно тренироваться в любое удобное для них время», — рассказал Раик Гамидуллаев, отец воспитанника спортивной школы № 8 г. Пензы.

Новое поле планируют использовать не только для тренировок. Два раза в год спортшкола № 8 организует детские турниры. Старый газон «Первомайского» этим требованиям не отвечал, однако, теперь ничто не мешает провести турнир на высоком уровне.



«Мы на тот газон стеснялись привозить хорошие команды. Мы на «Зените» турнир проводили, арендовали. А сейчас если на новой поляне нам можно будет проводить турниры, мастер-классы, было бы здорово», — пояснил Александр Клеймёнов, тренер спортивной школы № 8.

Кстати, к главе администрации города у родителей была еще одна просьба. Несмотря на подогрев нового поля, заниматься зимой на улице все равно тяжело, поэтому Андрея Лузгина попросили рассмотреть возможность строительства нового крытого футбольного манежа, сообщает «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.