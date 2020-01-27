Иван Белозерцев приготовил на даче макароны по-флотски

Губернатор Иван Белозерцев в соцсети поделился видео, в котором рассказал, как проводит выходные на даче.

В ролике он показал, как готовит макароны по-флотски на костре. Блюдо получилось очень простым — на скороду глава региона выложил тушенку и приготовленные заранее макароны.

Иван Белозерцев отметил, что оба главных ингредиента — пензенского производства.

Подписчики губернатора поблагодарили за рецепт и отметили, что блюдо выглядит очень аппетитным.

Напомним, Иван Белозерцев является активным пользователем соцсетей. Он лично отвечает на большинство комментариев и жалоб, оставляемых жителями региона.