Иван Белозерцев приготовил на даче макароны по-флотски

В ролике он показал, как готовит макароны по-флотски на костре. Блюдо получилось очень простым — на скороду глава региона выложил тушенку и приготовленные заранее макароны.
Иван Белозерцев отметил, что оба главных ингредиента — пензенского производства.
Подписчики губернатора поблагодарили за рецепт и отметили, что блюдо выглядит очень аппетитным.
Напомним, Иван Белозерцев является активным пользователем соцсетей. Он лично отвечает на большинство комментариев и жалоб, оставляемых жителями региона.