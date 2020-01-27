Причиной гибели мужчины в Пачелме могло стать курение в постели

Региональное управление СКР проводит доследственную проверку по факту гибели мужчины при пожаре в доме в поселке Пачелма.

По данным управления, при первоначальном осмотре тела следов повреждений, кроме термического воздействия, не обнаружено.

«Назначена судебно-медицинская экспертиза. По предварительным данным, причиной пожара могло послужить неосторожное обращение с огнем при курении», — отмечает официальный представитель ведомства Татьяна Махницкая.

Напомним, пожар произошел утром 25 января на ул. Чкалова.

«Возгорание обнаружили родственники хозяина дома. После ликвидации пожара в комнате нашли тело мужчины 1966 года рождения. Последний проживал в доме с братом, который на момент пожара находился за пределами Пачелмы», — сообщается на сайте регионального СУ СК РФ.