Скончался ветеран пензенского здравоохранения Николай Ненашев

Бывший главврач Земетчинской районной больницы, ветеран пензенского здравоохранения Николай Алексеевич Ненашев ушел из жизни на 75-м году.

Как сообщает пресс-служба регионального минздрава, прощание состоится 27 января в ритуальном зале клинической больницы № 6 им. Захарьина с 12 до 13 часов.

Николай Ненашев родился в Куйбышевской области. В 1971 году закончил Куйбышевский медицинский институт им. Д. И. Ульянова , а в 1972-м переехал в Земетчинский район Пензенской области. Работал заведующим поликлиникой, врачом-хирургом, заместителем главврача по лечебной части. В 1982-м возглавил лечебное учреждение, на посту главного врача проработал более 17 лет.

«Николай Алексеевич Ненашев был настоящим врачом, честным, порядочным, преданным своему делу. Добрая и светлая память о Николае Алексеевиче навсегда сохранится в сердцах его коллег и пациентов», — отметили в минздраве.

Коллектив министерства и работники сферы здравоохранения выражают родным и близким Николая Ненашева глубокие соболезнования.