Скончался ветеран пензенского здравоохранения Николай Ненашев

Как сообщает пресс-служба регионального минздрава, прощание состоится 27 января в ритуальном зале клинической больницы № 6 им. Захарьина с 12 до 13 часов.
Николай Ненашев родился в Куйбышевской области. В 1971 году закончил Куйбышевский медицинский институт им.
«Николай Алексеевич Ненашев был настоящим врачом, честным, порядочным, преданным своему делу. Добрая и светлая память о Николае Алексеевиче навсегда сохранится в сердцах его коллег и пациентов», — отметили в минздраве.
Коллектив министерства и работники сферы здравоохранения выражают родным и близким Николая Ненашева глубокие соболезнования.