«Побег не удался». В Пензе машина оказалась на сугробе

Пензенец рассказал в Сети об аварии с участием машины с логотипом «Яндекс.Такси».

Очевидец опубликовал фото с места происшествия в группе соцсети «ВКонтакте». Он пояснил, что инцидент произошел примерно в 22:00 в Райках на спуске от таксопарка. Судя по кадру, машина слетела с дороги и оказалась на холме. Как это произошло — неизвестно.

Пользователь в комментариях пошутил, что «легковушка пыталась сбежать, но побег не удался».

Официальной информации о случившемся нет.

Инспекторы просят пензенцев быть внимательными, соблюдать правила дорожного движения, а также не забывать про дистанцию и боковой интервал. Помимо этого, водителям рекомендуют не совершать резких маневров, чтобы машина не попала в занос.