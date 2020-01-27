Губернатор 25 января встретился с талантливой молодежью
Театр моды Натальи Чувильской
Иван Белозерцев 23 января осмотрел ход строительства цирка
Экскурсия по зданию пензенского правительства для студентов
Наши новости
У «Глобуса» в Пензе жестко столкнулись два авто
«Такого еще не было». Пензенский маршручтчик совершил странный маневр
В Пензе полярный волк нежился под солнцем. ФОТО
«Наглость зашкаливает». Пензенец рассказал о дерзких водителях
Пензенской автоледи отомстили за парковку на «чужом месте»
В центре Пензы жестко столкнулись минивэн и легковушка
Пензенцев предупреждают о пробке на дороге из-за упавшего ларька
Водителей предупредили о тумане на трассе в Пензенской области
Пензячка купила булку с куском стекла
На ул. Баумана провалился асфальт

«Побег не удался». В Пензе машина оказалась на сугробе

27 января в 09:29 156 просмотров

Пензенец рассказал в Сети об аварии с участием машины с логотипом «Яндекс.Такси».

Очевидец опубликовал фото с места происшествия в группе соцсети «ВКонтакте». Он пояснил, что инцидент произошел примерно в 22:00 в Райках на спуске от таксопарка. Судя по кадру, машина слетела с дороги и оказалась на холме. Как это произошло — неизвестно.

Пользователь в комментариях пошутил, что «легковушка пыталась сбежать, но побег не удался».

Официальной информации о случившемся нет.

Инспекторы просят пензенцев быть внимательными, соблюдать правила дорожного движения, а также не забывать про дистанцию и боковой интервал. Помимо этого, водителям рекомендуют не совершать резких маневров, чтобы машина не попала в занос.

Фотография: скриншот - https://vk.com/sova_penza

Социальные комментарии Cackle
Закрыть (Esc)
Спецпроекты
Еще...