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В мире отмечают 75-летие освобождения узников концлагеря в Освенциме

27 января в 09:39 112 просмотров

27 января во всем мире отмечается Международный день памяти жертв Холокоста, установленный Генеральной Ассамблеей ООН. В этот день 75 лет назад Красная армия освободила нацистский концлагерь в Освенциме.

Как сообщают «Известия», по случаю годовщины освобождения в Берлине зажгли 75 свечей на мемориале жертвам холокоста.

«В любой день, но, прежде всего, в день памяти жертв холокоста, мы должны показать свое лицо, должны вместе выступить за то, чтобы часто повторяемые слова «никогда больше» не превратились в пустую фразу», — сказала представитель организации, подготовившей акцию, Леа Рос.

Ранее 26 января президент России Владимир Путин на мемориальном вечере «Хранитель памяти» в Москве заявил, что попытки замолчать преступления нацистов недопустимы и безнравственны. По его словам, преступления, совершенные во времена Холокоста, не имеют срока давности. Также президент подчеркнул, что важно передавать новым поколениям «правду о самой кровопролитной войне XX столетия».

27 января — Международный день памяти жертв холокоста. В польском Освенциме располагался комплекс немецких концлагерей и лагерей смерти, где с 1941 по 1945 годы погибло около 1,4 млн человек. 27 января 1945-го узники были освобождены Красной армией.

Фотография: Скриншот -https://pixabay.com/ru/photos/%D0%BE%D1%81%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BC-%D1%8F-%D0%BE%D1%81%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BC-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B0-%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82-3671389/

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