У «Глобуса» в Пензе жестко столкнулись два авто

В Пензе на площади Дружбы не поделили дорогу два легковых автомобиля.

Фотография с места ДТП появилась в группе «Сова Пенза авто» социальной сети «ВКонтакте». Пользователь сделал ее 26 января в 23:15.

Судя по снимку, машины столкнулись на перекрестке рядом с улицами 8 Марта и Темирязева. Удар был сильным: у одной из машин изуродована передняя часть, вторая практически сложилась пополам. Пострадал ли кто-то из людей, неизвестно.

Официальной информации о случившемся нет.

Сотрудники ГИБДД просят водителей быть внимательными за рулем и соблюдать правила дорожного движения. Неосторожный маневр может стоить жизни.