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У «Глобуса» в Пензе жестко столкнулись два авто

27 января в 09:49 100 просмотров

В Пензе на площади Дружбы не поделили дорогу два легковых автомобиля.

Фотография с места ДТП появилась в группе «Сова Пенза авто» социальной сети «ВКонтакте». Пользователь сделал ее 26 января в 23:15.

Судя по снимку, машины столкнулись на перекрестке рядом с улицами 8 Марта и Темирязева. Удар был сильным: у одной из машин изуродована передняя часть, вторая практически сложилась пополам. Пострадал ли кто-то из людей, неизвестно.

Официальной информации о случившемся нет.

Сотрудники ГИБДД просят водителей быть внимательными за рулем и соблюдать правила дорожного движения. Неосторожный маневр может стоить жизни.

Фотография: скриншот - https://vk.com/sova_penza

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