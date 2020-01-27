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В Пензе из огня спасли пенсионерку

27 января в 09:53 92 просмотра

В Пензе на улице Пески произошел пожар. В пресс-службе регионального управления МЧС сообщили подробности.

По предварительным данным, пламя вспыхнуло в двухквартирном доме 26 января в 8:56. Когда на место приехали пожарные, они увидели, что огонь распространился по одной из квартир. На крыльце лежала 92-летняя женщина. Спасатели вывели ее на свежий воздух.

В результате пожар уничтожил квартиру площадью 45 квадратных метров. Пламя потушили, не дав ему перекинуться на второе жилище. Всего на месте работало 12 сотрудников МЧС. По факту случившегося проводится проверка.

МЧС просит жителей региона быть осторожными с бытовыми приборами и отопительными системами. Нельзя оставлять без присмотра электроприборы, включенные в розетку. Также запрещено курить в постели, бросать непотушенные окурки в комнатах и помещениях.

Фотография: фото предоставлено пресс-службой управления МЧС по Пензенской области

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