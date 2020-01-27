11 пензенских управленцев примут участие в полуфинале конкурса «Лидеры России»

С 31 января по 2 февраля в Нижнем Новгороде состоится полуфинал конкурса управленцев «Лидеры России» (18+), который является флагманским проектом президентской платформы «Россия — страна возможностей». За победу будут бороться участники из субъектов ПФО, в том числе и Пензенской области.

Как сообщают организаторы, в открытии полуфинала примут участие полпред президента РФ в ПФО Игорь Комаров, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин и руководитель конкурса «Лидеры России», гендиректор АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров.



Всего на участие в конкурсе в 2020 году от округа заявилось 41 965 человек. Из них в полуфинал прошли 335 участников, которые продемонстрировали наилучшие результаты по итогам дистанционного тестирования: от Нижегородской области — 48 лидеров, от Самарской — 41, из Республики Башкортостан — 50, из Республики Татарстан — 49, от Пермского края — 31. Саратовскую область представят 24 участника, Удмуртскую Республику — 15, Оренбургскую область — 13, Кировскую — 12, Чувашскую Республику — 16, Ульяновскую область — 7, Республику Мордовию — 11, Республику Марий Эл — 7. От Пензенской области в полуфинале будут участвовать 11 управленцев.



31 января участников конкурса ждет повторное компьютерное тестирование, цель которого — подтвердить результаты онлайн-этапа. Если конкурсант не пройдет его, то не получит допуск к дальнейшим испытаниям.



Два основных дня полуфинала — 1 и 2 февраля, в ходе которых участникам предстоит продемонстрировать лидерские качества и побороться за выход в финал. В программе — мастер-классы, аналитические деловые игры. Итоги будут подведены вечером 2 февраля, финалистов от ПФО пригласят в Сочи, где и определятся «Лидеры России» (18+).



«Всего будет 11 полуфиналов. Из них восемь — региональных, три — полуфиналы специализаций. Региональные полуфиналы проходят во всех восьми федеральных округах в январе-феврале 2020 года: во Владивостоке (ДФО), Новосибирске (СФО), Екатеринбурге (УФО), Пятигорске (СКФО), Нижнем Новгороде (ПФО), Ростове-на-Дону (ЮФО), Санкт-Петербурге (СЗФО) и Москве (ЦФО). Полуфиналы трех специализаций конкурса пройдут в Москве в марте. В каждый из 11 полуфиналов допущено около 330 участников. Исключением является Центральный федеральный округ — здесь приглашено 664 человека в связи с традиционно большим количеством заявок из Москвы и Московской области. Из 3 399 участников, приглашенных в полуфиналы, в суперфинал выйдут 300 конкурсантов. Все они получат образовательный грант в размере 1 млн рублей. Победителями конкурса станут 100 участников, наставниками которых выступят ведущие управленцы страны», — рассказал генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей», руководитель конкурса «Лидеры России» Алексей Комиссаров.

Дополнительную информацию о конкурсе можно узнать на его официальном сайте: ЛидерыРоссии.рф.

Два основных дня полуфинала — 1 и 2 февраля, в ходе которых участникам предстоит продемонстрировать лидерские качества и побороться за выход в финал. В программе — мастер-классы, аналитические деловые игры. Итоги будут подведены вечером 2 февраля, финалистов от ПФО пригласят в Сочи, где и определятся «Лидеры России» (18+). За выступлением пензенцев в полуфинале конкурса будет следить информационное агентство «Пенза-Пресс».