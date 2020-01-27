В России резко подорожал йод

За 2019 год йод подорожал в среднем на 25−29%, сообщают «Известия».

Цены отдельных марок в аптеках выросли до 64%. Так, в декабре 2018-го антисептик продавался по 14 рублей, а через год — уже по 18. Это почти в 10 раз выше среднего темпа роста цен на товары в России.

В ФАС отметили, что йод не входит в перечень жизненно важных лекарственных средств, поэтому цены на него не подлежат государственному регулированию. По словам экспертов, подорожание объясняется дефицитом антисептика на рынке из-за слишком малого числа предприятий, которые его производят.

«Также многие лекарства прибавили в цене из-за введения маркировки, что дало в среднем плюс два с половиной рубля к пачке. Для дешевых препаратов это приличный показатель в процентном отношении», — пояснил руководитель Ассоциации российских фармацевтических производителей Виктор Дмитриев.

Впрочем, представители бизнеса уверены, что дальнейшего подорожания не произойдет, иначе потребители начнут выбирать другие препараты.