После простой сделки в Сети пензенец оказался должником 2 миллионов

Молодой человек решил продать телефон-раскладушку. Он разместил соответствующее объявление на одном из популярных в интернете сайтов, поставив цену за гаджет — 1500 рублей. Через какое-то время пензенцу позвонил предполагаемый покупатель, он сказал, что переведет деньги за телефон на карту.

«Под этим предлогом незнакомец попросил сообщить реквизиты карты и цифровые коды, которые поступят в SMS-сообщениях, что гражданин и сделал», — рассказали в пресс-службе регионального управления МВД.

Собеседник воспользовался данными, чтобы через мобильное приложение оформить кредит на имя пензенца. Его сумма равна 2 млн 100 тыс. рублей. С этого счета злоумышленник перечислил жителю Пензы 295 тысяч, позвонил ему и сказал, что сделал это случайно. Незнакомец попросил вернуть деньги, молодой человек так и сделал.

Обман раскрылся лишь на следующий день. Парень обратился в полицию.

«Банковская карта — это ключ к вашему счету! Поэтому никому не сообщайте ее полные данные и цифровые коды, которые поступают в сообщениях банка и не подлежат передаче посторонним лицам», — предупредили сотрудники правоохранительных органов.