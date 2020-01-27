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За сутки в Пензенской области сгорело 6 бань

27 января в 10:45 388 просмотров

В региональном управлении МЧС России по Пензенской области рассказали о правилах пожарной безопасности при пользовании печами.

За сутки в регионе сгорело шесть бань из-за нарушений правил устройства и эксплуатации печи.

Старший дознаватель отдела административной практики и дознания управления надзорной деятельности и профилактической работы ведомства Татьяна Шишканова объяснила правила пожарной безопасности при эксплуатации печей.

Причинами подобных пожаров являются — недостаточные разделки дымовых труб в местах их прохождения через деревянные перекрытия, а также малые отступки — расстояния между стенками печи и деревянными конструкциями перегородок и стен дома; отсутствие предтопочного листа.

Также нельзя:

— разжигать печь бензином, керосином и другими легковоспламеняющимися жидкостями;

— использовать дрова, длина которых превышает размеры топливника;

— перекаливать печь;

— оставлять открытыми дверки;

— сушить одежду или другие предметы вблизи очага.

Нужно помнить, что в печи ценится не только хорошая тяга, теплоотдача, экономичность и эстетические качества, но и безопасность.

Неправильно сложенная печь может стать причиной пожара в доме. Чтобы этого не случилось, не поручайте кладку печи людям, не знакомым с правилами пожарной безопасности при устройстве печного отопления.

Печь обязательно должна быть белой, это позволит своевременно обнаруживать неисправности, трещины, которые могут привести к пожару, так как на белом фоне хорошо заметен черный след от дыма.

При обнаружении пожара или признаков горения незамедлительно сообщайте по телефонам 101 или 112.

Фотография: фото предоставлено пресс-службой ГУ МЧС по Пензенской области

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