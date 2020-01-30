Сергей Капралов рассказал о введении налога для самозанятых в Пензенской области

Министр экономики Пензенской области Сергей Капралов сообщил, что в этом году регион присоединится к проекту по введению налога на профессиональный доход, или налога для самозанятых. Подробности он рассказал в интервью журналистам медиахолдинга «Экспресс».

«С середины этого года будет введен так называемый налог на профессиональный доход. Мы к этому готовимся, поскольку понимаем, что достаточно большое количество граждан находится в тени, но при этом работает. Это такие сферы, как оказание строительных, бытовых услуг, репетиторство и многие другие сферы, которые нужно «обелить», и закон позволяет это сделать. Его основной смысл — в том, что очень удобно работать самому на себя по этой схеме — не нужно ходить в налоговую службу, в МФЦ или другие органы, вы скачиваете мобильное приложение и буквально в один клик получаете статус самозанятого. Если вы оказываете услуги для физлица, то платите 4% налога, если для юрлица — всего 6%", — рассказал министр.

Налог на профессиональный доход вводится в 23 регионах страны. Первые регионы подключились к проекту уже 2019 году. Он представляет собой новый налоговый режим для граждан, который будет действовать в течение 10 лет. Переход на него осуществляется добровольно. У тех, кто не перейдет на этот режим, останется обязанность платить налоги с учетом других систем налогообложения.