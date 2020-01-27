В Терновке у машины «Яндекс.Такси» снесло переднюю часть

В Пензе в Терновке утром 27 января произошла авария. Об этом в Сети сообщил очевидец.

Фотография с места происшествия появилась в группе соцсети «ВКонтакте». Мужчина уточнил, что машины столкнулись примерно в 10 часов. Судя по фото, участниками аварии стали машина с логотипом «Яндекс.Такси» и микроавтобус. У легковушки снесло всю переднюю часть, а у маршрутки, судя по всему, разбит капот.

На месте происшествия работают медики. О наличии пострадавших ничего неизвестно. Официальной информации нет.

Инспекторы просят пензенцев соблюдать правила дорожного движения, а также дистанцию, скоростной режим и боковой интервал. В зимнее время водителям рекомендуют не совершать резких маневров, чтобы избежать зноса.