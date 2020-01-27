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Житель Суходольных Выселок избил собутыльника за матерное оскорбление

27 января в 11:45 170 просмотров

В Пензенской области осудили 47-летнего жителя деревни Суходольные Выселки.

Установлено, что 16 июня мужчина встретил односельчанина и попросил его помочь почистить колодец. Перед работой они решили выпить, для этого отправились в гараж. В процессе посиделок к ним присоединились проходившие мимо женщины.

«Гость нецензурно выразился в адрес хозяина. За это тот несколько раз ударил его отрезком арматуры. Сельчанки увели мужчину и отвезли его в больницу», — сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

В итоге виновному суд назначил наказание — шесть месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком.

Приговор вступил в законную силу.


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