Пензенец пожаловался на разбитую дорогу в Терновке

Пользователь пояснил в группе соцсети «ВКонтакте», что речь идет о дороге, которая расположена возле Терновского моста. В доказательство этого, он прикрепил фотографии.
«Не обслуживаются ни дома, ни дороги. Видимо, мы должны сами содержать и их. Или разбивать свои машины. Фото, увы, не передают всей глубины проблемы», — написал пензенец.
Информагентство готовит по этому вопросу официальный запрос в мэрию, чтобы разобраться в ситуации.
Напомним, жители области могут сообщать о своих проблемах в разделе «Жалобная книга» на сайте «Пенза-Пресс». На все вопросы ведомства в течение семи дней присылают официальные ответы.