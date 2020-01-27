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Пензенец пожаловался на разбитую дорогу в Терновке

27 января в 12:12 246 просмотров

Житель Пензы рассказал в Сети о дороге в Терновке с огромным количеством ям.

Пользователь пояснил в группе соцсети «ВКонтакте», что речь идет о дороге, которая расположена возле Терновского моста. В доказательство этого, он прикрепил фотографии.

«Не обслуживаются ни дома, ни дороги. Видимо, мы должны сами содержать и их. Или разбивать свои машины. Фото, увы, не передают всей глубины проблемы», — написал пензенец.

Информагентство готовит по этому вопросу официальный запрос в мэрию, чтобы разобраться в ситуации.

Напомним, жители области могут сообщать о своих проблемах в разделе «Жалобная книга» на сайте «Пенза-Пресс». На все вопросы ведомства в течение семи дней присылают официальные ответы.

Фотография: скриншот - https://vk.com/black_pnz

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