Белозерцев поручил максимально широко использовать практику соцконтракта

На оглашении послания присутствуют главы администраций муниципальных образований, члены регионального кабмина, руководители ведомств, бизнесмены, общественники, почетные граждане и представители СМИ. Глава региона напомнил собравшимся о словам президента РФ Владимира Путина, что «в нашем обществе чётко обозначился запрос на перемены».

«Люди хотят развития и сами стремятся двигаться вперед в профессии, знаниях, в достижении благополучия, готовы брать на себя ответственность за конкретные дела. Зачастую они лучше знают, что, почему и как надо менять там, где они живут, работают, — в городах, районах, селах, по всей стране», — отметил Иван Белозерцев.

По словам губернатора, уверенные шаги в этом направлении уже сделаны — благодаря реализации областных и федеральных программ, но главное — с помощью нацпроектов. На их реализацию в регионе в 2019 году было направлено более 10 млрд рублей, в текущем — более 13 млрд. При этом основной объем средств направят на социальную сферу.

«Президент озвучил беспрецедентные меры по поддержке семей с детьми: продление программы материнского капитала, его увеличение и получение права на выплату семей с первым ребенком; введение новых пособий для семей с детьми от 3 до 7 лет с доходом ниже прожиточного минимума на человека. Поручаю министерству экономики организовать приоритетное получение женщинами с детьми соответствующих услуг в многофункциональных центрах. Управлению информатизации необходимо обеспечить возможность подачи документов на получение мер социальной поддержки через портал госуслуг», — озвучил поручение Иван Белозерцев.

Также глава региона подчеркнул, что каждая семья должна иметь возможность отдать ребенка в ясли и детсад. В прошлом году в регионе возвели 13 детсадов и создали в общей сложности 1307 новых мест — в четыре раза больше, тем в 2018-м.

«Существует много сложных жизненных ситуаций, в которых может оказаться семья. Наша с вами задача — помочь ей выйти из непростого положения, повысить доходы и качество жизни. Один из самых эффективных методов решения такой проблемы — социальный контракт. В его рамках предусматривается широкий набор мер: от переобучения и повышения квалификации до содействия в трудоустройстве и открытии собственного дела. Министерству труда, социальной защиты и демографии, главам администраций муниципальных образований поручаю максимально широко использовать практику социального контракта. В каждом конкретном случае должен быть индивидуальный план помощи, чтобы семья могла «встать на ноги», — сказал губернатор.

Напомним, видеотрансляцию инвестпослания можно посмотреть в Instagram-аккаунте главы региона.