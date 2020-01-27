В Пензенской области запустят первый мобильный «Кванториум»

Глава Пензенской области поручил региональному минобру и управлению цифрового развития, информационных технологий и связи до 1 сентября этого года оснастить интерактивным и компьютерным оборудованием не менее 100 учреждений образования, а на базе сельских школ создать 35 «точек роста» по цифровому, естественно-научному и гуманитарному направлениям.

Также Иван Белозерцев проанонсировал запуск первого мобильного «Кванториума» 1 сентября. Это передвижной комплекс, оснащенный высокотехнологичным оборудованием, где будут проводить занятии по научно-исследовательским и инженерно-техническим направлениям.

«Ставлю задачу министерству образования к 1 сентября 2020 года в полном объеме выполнить поручение Президента России по обеспечению горячим питанием всех учеников начальной школы с первого по четвертый класс. Прошу правительство Пензенской области, муниципальные образования в кратчайшие сроки принять необходимые правовые акты и проработать вопросы финансирования этой задачи. Напомню, что финансирование предполагается «из трех источников — федерального, регионального и муниципального», — сказал глава региона.

Кроме того, с 1 сентября по поручению президента России будет введена специальная доплата классным руководителям. Также, напомнил губернатор, в Пензенской области уже стартовала программа «Земский учитель».

«Подготовку начинать нужно со школы, где уже со среднего звена необходимо вести профориентационную работу с детьми. У нас хорошая база и мы продолжаем ее развивать. В 2019 году капитально отремонтированы 37 школ, закуплено 62 школьных автобуса, шла работа по обеспечению учреждений образования высокоскоростным интернетом и переоснащению учебных классов», — отметил Иван Белозерцев.

Напомним, ранее глава региона в ходе оглашения инвестпослания также озвучил ряд поручений в социальной сфере, а также по линии здравоохранения.