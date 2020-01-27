Белозерцев поручил подготовить предложения по увеличению бюджетных мест в вузах

«Индивидуальный подход к каждому пациенту должен быть в здравоохранении. Многое меняется: построены 15 ФАПов и амбулаторий, современная детская поликлиника в Нижнем Ломове, создан первый Центр амбулаторной онкологической помощи. Начато переоснащение оборудованием областного онкологического диспансера — на эти цели потрачено порядка 400 миллионов рублей, приобретено оборудование для регионального сосудистого центра на базе областной клинической больницы им. Н. Н. Бурденко стоимостью более 160 млн рублей. Идет закупка автомобилей скорой медицинской помощи, в том числе — реанимобилей. Проведена работа по включению в федеральную адресную инвестиционную программу проекта строительства нового корпуса областного онкологического диспансера стоимостью более 1 млрд рублей», — сказал глава региона.

Иван Белозерцев поручил министерствам здравоохранения, а также министерству строительства и дорожного хозяйства Пензенской области в 2020 году построить 14 новых ФАПов:

— с. Пашково и Морсово Земетчинского района;

— с. Татарский Канадей Кузнецкого района

— с. Лапшово Камешкирского района;

— с. Названовка и Халтурино Колышлейского района;

— с. Болотниково и Старая Кутля Лунинского района;

— д. Заречная Мокшанского района;

— с. Базарная Кеньша Никольского района;

— с. Маркино Сосновоборского района;

— с. Ардым, Кривозеровка и Ермолаевка Пензенского района.

«Поручаю также построить в 2020 году детскую поликлинику в Городе Спутнике, открыть второй Центр амбулаторной онкологической помощи на базе областной больницы и второй региональный сосудистый центр в «Клинической больнице № 6» города Пензы.

В текущем году должен начать работу круглосуточный Центр неотложной медицинской помощи на ул. Пионерской. Необходимая база для этого подготовлена. Поручаю на этой площадке собрать все неотложные виды медицинской помощи, включая стоматологию. Здесь же должны быть организованы кабинеты для приема врачами-терапевтами, установлена вся линейка диагностического оборудования, необходимого для установления диагноза», — отметил губернатор.

По словам главы региона, меняя облик здравоохранения, необходимо помнить о самом главном — содержании, в частности, о качестве оказания помощи, ее своевременности и доступности.

«И здесь «кадры решают все». Дефицит есть, при том, что в 2019 году в медицину пришли 257 новых специалистов. Инициатива президента России об увеличении количества бюджетных мест в вузах, в том числе медицинских, позволит нам в ближайшие годы полностью решить эту проблему. Приоритет будет отдан регионам», — сказал он.

Губернатор поручил министерствам здравоохранения, образования, промышленности, руководителям учебных заведений в течение месяца внести предложения по увеличению бюджетных мест для подготовки врачей, учителей, инженеров.

«Право на бюджетные места должно быть отдано юношам и девушкам из Пензенской области», — заявил он.