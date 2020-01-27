Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев в ходе оглашения пятого инвестиционного послания рассказал о задачах на 2020 год по ремонту дорог в регионе.

По словам главы региона, за пять лет выполнены ремонт, реконструкция и строительство порядка трех тысяч км дорог, однако еще не все магистрали приведены в нормативное состояние.

«Это абсолютный рекорд за последние 30 лет. Пензенская область третий год подряд является одним из лидеров в России по реализации проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В 2019 году на реализацию этого нацпроекта было направлено 1,9 млрд рублей, а всего в 2019 году на строительство, ремонт и реконструкцию дорог потрачено более 6 млрд рублей. Задача на 2020 год — отремонтировать и построить не менее 600 километров дорог, используя самые современные технологии», — поручил губернатор.

Напомним, ранее в ходе инвестпослания Иван Белозерцев также дал ряд поручений по развитию системы здравоохранения, образования, по внедрению мер социальной поддержки граждан.