Губернатор Подмосковья пообещал найти работу отцу брошенных в аэропорту детей

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев навестил мальчиков, которых отец оставил в «Шереметьево». Глава региона пообщался с ребятами и вручил им подарки.

Как сообщает телеканал «360», мальчики находятся в больнице, с ними беседовали психологи.

Андрей Воробьев рассказал в своем Instagram, что ребята очень любят своего папу и ждут его возвращения, но у отца, якобы сложная финансовая ситуация.

«Ждем папу, работу ему найдем», — написал губернатор.

Врач, который следит за мальчиками, сообщил телеканалу, что родственников удалось найти.

«Мы нашли маму, бабушку, дедушку, на связи с ними. Сейчас думаем, как перевести детей. Если там скажут, что не примут, то найдем здесь детям приемную семью. Дети очень контактные», — отметил медик.