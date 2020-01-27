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Губернатор Подмосковья пообещал найти работу отцу брошенных в аэропорту детей

27 января в 12:37 110 просмотров

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев навестил мальчиков, которых отец оставил в «Шереметьево». Глава региона пообщался с ребятами и вручил им подарки.

Как сообщает телеканал «360», мальчики находятся в больнице, с ними беседовали психологи.

Андрей Воробьев рассказал в своем Instagram, что ребята очень любят своего папу и ждут его возвращения, но у отца, якобы сложная финансовая ситуация.

«Ждем папу, работу ему найдем», — написал губернатор.

Врач, который следит за мальчиками, сообщил телеканалу, что родственников удалось найти.

«Мы нашли маму, бабушку, дедушку, на связи с ними. Сейчас думаем, как перевести детей. Если там скажут, что не примут, то найдем здесь детям приемную семью. Дети очень контактные», — отметил медик.


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