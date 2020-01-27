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В экономику Пензенской области за год удалось привлечь 93 млрд рублей

27 января в 12:42 100 просмотров

27 января в ходе оглашения инвестпослания губернатор Иван Белозерцев рассказал о достижениях Пензенской области в сфере экономики за 2019 год и о задачах на 2020-й.

По словам главы региона, на протяжении последних лет отрасль экономики демонстрирует устойчивую положительную динамику. Отмечается рост по всем основным показателям, по большинству — с превышением среднероссийских.

«По темпам экономического роста за последние пять лет область занимает второе место среди регионов округа. По итогам года объем валового регионального продукта составит порядка 410 млрд рублей или 102,1% к уровню 2018 года. Необходимо отметить, что почти четверть экономики региона приходится на продукцию высокотехнологичных и наукоемких отраслей, причем их вклад ежегодно увеличивается. По темпам роста промышленного производства наш регион входит в тройку лидеров Приволжского федерального округа. Увеличение объема промышленной продукции составило 6,1%, это выше, чем в среднем по стране на 3,7 процентных пункта», — рассказал Иван Белозерцев.

Валовый сбор сельхозпродукции за год вырос на 13%, сообщил губернатор. По темпам роста рпоизводства в данной отрасли регион — лидер в ПФО и на третьем месте — в России.

Положительная динамика отмечается и в строительной отрасти — рост объемов составил 9,3%.

«Здесь основной драйвер — жилищное строительство. За 11 месяцев прошлого года на территории региона введено в эксплуатацию более 750 тысяч квадратных метров жилья — на 40% больше уровня 2018 года. По темпам жилищного строительства наша область занимает 1 место среди регионов Приволжского федерального округа и 10 место среди субъектов Российской Федерации», — сообщил глава региона.

Главный вызов сегодня, по словам губернатора, — повышение доходов жителей региона. Решению этой задачи способствует создание новых предприятий, рост зарплат, легализация бизнеса.

«В прошлом году нам удалось привлечь в экономику региона более 93 млрд рублей. Более точные статистические цифры будут позже, но мы уверены, что рост составит не менее 5% к 2018 году», — добавил Иван Белозерцев.

Напомним, видеотрансляцию с оглашения инвестпослания можно посмотреть в Instagram-аккаунте губернатора.


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