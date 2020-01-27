В Пензенской области инвестиции в 2020 году должны составить не менее 102 млрд

В 2019 году Пензенская область стала одним из лидеров в стране по числу реализованных масштабных инвестиционных проектов. Об этом сказал губернатор Иван Белозерцев в ходе оглашения инвестпослания 27 января.

«Было заключено шесть новых инвестиционных соглашений, предусматривающих создание почти 2000 новых рабочих мест. Объем налоговых поступлений оценивается в 4,5 миллиарда рублей.

Инвестиционные соглашения — эффективный инструмент работы с инвесторами. Мы постоянно совершенствуем региональное законодательство, тем самым предлагая инвесторам лучшие условия ведения бизнеса в регионе», — сказал губернатор.

Иван Белозерцев напомнил, что при поддержке депутатов регионального ЗакСобра было внесено несколько правок в действующее законодательство. Это позволило:

— предприятиям, реализующим проекты в сфере промышленности, воспользоваться льготой по налогу на имущество (снижения ставки до 0,4%) и нулевой ставкой по транспортному налогу сроком на пять лет;

— резидентам промышленных технопарков воспользоваться льготой по налогу на прибыль в виде снижения ставки с 17% до 10%.

«Кроме того, перечень отраслей для признания инвестиционного проекта приоритетным дополнен отраслью здравоохранения. Это нововведение поможет нам при реализации социально значимых проектов, в том числе, с использованием механизма ГЧП [государственно-частного партнерства].

Так, сейчас мы работаем над проектом создания самого современного диагностического центра ядерной медицины стоимостью более 1 млрд рублей. Запуск такого высокотехнологичного центра позволит обнаруживать патологический процесс в онкологии, неврологии и кардиологии на самой ранней стадии — когда заболевание еще не начало распространяться, а, следовательно, вовремя реагировать и спасать пациентам жизни», — сообщил он.

Губернатор отметил, что необходимо увеличивать количество проектов с использованием механизмов ГЧП и концессии, в том числе — для реализации задач, стоящих в национальных проектах. В первую очередь, по его словам, это касается строительства больниц, школ, детских садов.

«Прогноз по инвестициям в 2020 году — не менее 102 млрд. рублей, а к 2024 году мы должны выйти на объем инвестиций в основной капитал в размере 146 млрд рублей», — сказал глава региона.