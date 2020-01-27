Индустриальный парк в Сердобске и технопарк в Пензе ждет реконструкция

Глава региона напомнил о том, что в Заречном и Сердобске действуют самые привлекательные условия для ведения бизнеса. В этом году в ТОСЭР «Сердобск» расширили перечень разрешенных видов деятельности.



«Поручаю министерству экономики сопровождать проект [предприятия по производству строительных металлических конструкций] и в максимально короткие сроки обеспечить компании предоставление статуса резидента территории опережающего развития», — поставил задачу Иван Белозерцев.

В 2020 году также продолжится развитие инфраструктуры ТОСЭР «Заречный», на эти цели будет выделено 57 млн рублей.

2Я требую от администрации города Заречный более активной работы по развитию территории и поиску потенциальных инвесторов. Много нерешенных вопросов, слишком медленно идет процесс. Глава и администрация должны быть заинтересованы в успешном развитии города и прикладывать для этого максимум усилий", — подчеркнул губернатор.

Теме создания объектов инфраструктуры для размещения производств в инвестпослании было уделено особое внимание. В 2019 году была разработана проектно-сметная документация индустриального парка «Мастер» в Сердобске и промышленного технопарка «Союз» в Пензе. В 2020-м начнется реконструкция объектов. Стоимость работ — почти 1,3 млрд рублей, из которых 980 млн рублей — это федеральные средства.

«Особенностью технопарка «Союз» станет его оснащение современным оборудованием общего пользования для производства мебели. Процесс реконструкции должен быть на особом контроле Корпорации развития, глав администрации Пензы и Сердобского района: работы должны быть выполнены качественно и в срок. Времени на раскачку нет», — призвал глава региона.

Он также напомнил о льготных условиях для всех резидентов индустриальных парков и промышленного технопарка: для них в два раза снижается ставка по налогу на прибыль — до 10%, и уменьшается арендная плата.

«Поручаю оказать поддержку управляющим компаниям парков, например, через региональный Фонд развития промышленности. Министерству промышленности — внести соответствующие изменение в региональную правовую базу и предусмотреть возможность представления льготных займов управляющим компаниям. Министерству финансов — изыскать и заложить в бюджет на ближайшей сессии Законодательного Собрания необходимые средства», — озвучил поручение Иван Белозерцев.

В настоящее время, по словам губернатора, в регионе уже работают четыре индустриальных парка, один IT-парк, 11 бизнес-инкубаторов и два технопарка, один из которых, «Рамеев», — вошел в группу с высоким уровнем эффективности функционирования по итогам Национального рейтинга.