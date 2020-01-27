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В Пензе рассмотрят возможность проведения федерального форума «Мой бизнес»

27 января в 13:06 86 просмотров

Губернатор Иван Белозерцев в своем инвестпослании рассказал о работе Фонда поддержки предпринимательства Пензенской области.

«Мы существенно изменили и усовершенствовали работу региональных институтов развития бизнеса», — отметил глава региона.

По словам губернатора, Фонд поддержки предпринимательства Пензенской области — системообразующая организациея, которая предлагает бизнесу и желающим открыть свое дело широкий набор образовательных мероприятий, в том числе — направленных на популяризацию предпринимательства среди школьников и студентов.

«Открыт Центр «Мой бизнес» — аналог сервиса МФЦ для гражданина. Специалисты центра готовы ответить на любые вопросы, связанные с предпринимательством, провести консультации по финансовым, правовым, имущественным, экспортным темам, а также проинформировать о механизмах государственной поддержки бизнеса, в том числе в сфере сельскохозяйственной кооперации.

Представителям федеральных территориальных и региональных органов власти, уполномоченному по защите прав предпринимателей нужно активнее использовать возможности Центра «Мой бизнес» для взаимодействия с бизнесом, в том числе путем проведения на постоянной основе специальных дней приема», — сказал он.

Иван Белозерцев подчеркнул, что нужно тиражировать истории успеха, особенно те, которые достигнуты с нуля.
Губернатор поручил региональному министерству экономики проработать возможность проведения федерального образовательного предпринимательского форума «Мой бизнес» в 2020 году в Пензе, а департаменту СМИ — обеспечить широкое информационное сопровождение всех мероприятий, направленных как на популяризацию предпринимательства, так и на поддержку и развитие бизнеса.


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