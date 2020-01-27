Пензенцы почтили память героев блокадного Ленинграда

В Пензе 27 января состоялись митинг и возложение цветов, посвященные 76-й годовщине снятия блокады Ленинграда. На мероприятии присутствовал и губернатор Иван Белозерцев.

«Сжимается сердце. Не раз смотрел художественные, документальные фильмы о ленинградцах. Люди стояли в очередях за кусочком хлеба. Самое страшное — это видеть, как твой ребенок угасает у тебя на глазах. Родители отдавали последнее своим детям, умирали сами. Нужно помнить об этом всегда, дорожить нашей историей, быть патриотом своей страны», — сказал Иван Белозерцев.

Среди собравшихся у памятного знака «Героям Блокадного Ленинграда» были жители осажденного легендарного города, члены региональной и городской властей, ветеранских и общественных организаций, а также горожане и молодежь, сообщили в пресс-центре регионального правительства.

Губернатор отметил стойкость и самопожертвование жителей блокадного Ленинграда, которых не сломили ни голод, ни бомбардировки, ни смерть близких, ни тяжелый труд.

«Это была чудовищная, жесточайшая война. Когда солдаты и офицеры погибают в бою — это трагедия. Но если враг блокировал огромный, многомиллионный город и в нем от голода, бомбежек, холода умирают сотни тысяч мирных жителей — женщин, детей и стариков — это еще более страшная трагедия. Жители блокадного Ленинграда проявляли мужество, поддерживали друг друга. Не просто выживали, работали на промышленных предприятиях. Ленинградцы показали силу русского духа», — подчеркнул Иван Белозерцев.

Немало семей было эвакуировано в тыловые города, в том числе в Пензу. Ленинградцы нашли здесь поддержку, а многие остались жить и после войны.

«Дорогие жители блокадного Ленинграда, низкий вам поклон за то, что, пройдя этот ад, вы выжили и сохранили доброе сердце», — добавил глава региона.

В завершение митинга пензенцы возложили цветы к памятнику героям блокадного Ленинграда.

К 27 января 1944 года войска Ленинградского и Волховского фронтов сломили оборону 18-й немецкой армии, разгромили ее основные силы и продвинулись на 60 км. Видя реальную угрозу окружения, немцы отступили. 27 января считается днем освобождения Ленинграда от блокады, которая длилась почти 900 дней и стала самой кровопролитной в истории человечества.