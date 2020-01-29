В Пензенской области ожидается рост внешнеторгового оборота на 6,5%

Правительство Пензенской области сосредоточит усилия на оказании всесторонней поддержки в продвижении местной продукции и услуг на внешних рынках. Об этом сообщил губернатор Пензенской области Иван Белозерцев в ходе оглашения инвестпослания 27 января.

По словам главы региона, по итогам года ожидается рост внешнеторгового оборота не меньше, чем на 6,5%, по сравнению с 2018-м.

«Это 536 миллионов долларов США, причем объем экспорта — 261 миллион долларов США при росте в 5,5%. 37 компаний заключили 44 экспортных контракта на общую сумму более одного 1 млрд. рублей. Предприятия малого и среднего бизнеса составляют 80% всех экспортеров Пензенской области. На поддержку экспортно-ориентированных предприятий в прошлом году было направлено более 43 млн рублей. В этом году сумма составит не менее 54 млн рублей», — рассказал Иван Белозерцев.

Он отметил, что важным для региона событием стала отправка крупной партии растительного масла в Китай более чем на 2 млн долларов. Всего было отправлено 120 вагонов, масса груза составила 2,5 тыс. тонн.

«Китайский рынок является крупнейшим в мире, и наша основная задача — помочь предприятиям выйти на эту площадку. Для решения этой задачи ей на базе российско-китайского инновационного парка «Шелковый путь» создано представительство «Корпорации развития Пензенской области», — напомнил губернатор.

Он поручил министерству экономики региона провести полный аудит исполнения «дорожных карт» в рамках национального инвестиционного рейтинга и представить предложения по повышению эффективности деятельности в данном направлении. Кроме того, Иван Белозерцев заявил о том, что считает необходимым выполнить полную «перезагрузку» штаба по улучшению делового климата.

«Управлению информатизации совместно с министерством экономики — создать специальный раздел на официальном портале правительства, где аккумулировать информацию о деятельности штаба, его участниках, а самое главное — обеспечить предпринимателю возможность обратиться со своей проблемой. Министерству экономики — взять на контроль поступающие обращения. Если положительного решения по обращению в течение месяца нет, будем задавать неудобные вопросы руководителям профильных федеральных, региональных, муниципальных органов власти и естественных монополий», — поручил глава региона.

По словам Ивана Белозерцева, Пензенская область в настоящее время занимает неплохое положение в Национальном инвестиционном рейтинге. Однако по ряду направлений например, по эффективности процедур по подключению к электроэнергии, регион существенно недорабатывает.

«Место региона в рейтинге — этот оценка бизнесом наших с вами усилий по созданию комфортных условий для инвестиционной и предпринимательской деятельности. Для информации: среднее время присоединения к электросетям у регионов лидеров — 40 дней, а у нас — 80 дней. Это ситуация абсолютно ненормальная. Надо исправлять», — призвал он.

Напомним, ранее губернатор сообщил о том, что в Пензе рассмотрят возможность проведения федерального форума «Мой бизнес», а капитализация компании «Поручитель» приблизилась к 1 млрд рублей.