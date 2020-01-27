Губернатор озвучил изменения в налогообложении для пензенских бизнесменов

Со второй половины 2020 года планируется внедрение налога на профессиональный доход. Об этом сообщил губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.

«Это хороший инструмент для легализации доходов самозанятых граждан: репетиторов, арендодателей жилья, тех, кто оказывает строительные, ремонтные или бытовые услуги.

Обращаю особое внимание налоговой службы, глав городских округов и муниципальных районов на необходимость организации информационно-разъяснительной работы среди потенциальных плательщиков налога на профессиональный доход. Это деньги бюджета, которых всегда не хватает.

Однако мы ведем серьезную и последовательную работу по этому направлению, результатом которой является ежегодное увеличение поступлений по специальным налоговым режимам. По итогам прошлого года поступления оценочно составят более 4 млрд рублей, что на 15% больше 2018 года», — сказал Иван Белозерцев.

Он отметил, что с 2020 года в бюджеты муниципальных районов будет поступать 5%, а в бюджеты городских округов — 8% налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения.

При этом в тех муниципалитех, где будет положительная динамика по доходам, процентное соотношение их поступления от упрощенной системы налогообложения может быть увеличено.

«На этот шаг мы пошли с целью повышения заинтересованности муниципальных образований в развитии малого бизнеса.

Мы посмотрим по итогам года, как главы администраций работают вместе с предпринимателями», — сказал губернатор.

Кроме того, Иван Белозерцев сообщил, что с 2021 года отменяется налог на вмененный доход. В настоящее время его платят почти 20 тысяч пензенских предпринимателей. По словам губернатора, необходимо обеспечить плавный переход к иным специальным налоговым режимам.

«Поручаю министерству экономики и министерству финансов представить предложения по возможному снижению ставок по упрощенной системе налогообложения для определенных категорий предпринимателей. Напомню, что сниженные ставки при применении «упрощенки» уже действует в Центрах регионального развития.

Кроме того, поручаю министерству экономики, министерству финансов и департаменту государственного имущества — проработать вопрос уменьшения с 2% ставки налога на имущество для предпринимателей, у которых находятся в собственности объекты площадью более 1000 квадратных метров. Учитывая, что предприниматели, имеющие объекты площадью менее 1000 квадратных метров, платят налог в размере 0,5% от кадастровой стоимости такого объекта», — сказал глава региона.